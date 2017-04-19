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Топливно-энергетический комплекс
Китай нарастил добычу сланцевого газа за год на 50%
22:55 18.04.2017 |
Добыча сланцевого газа в Китае в марте увеличилась на 50,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигла 1,15 млрд кубометров.
Об этом сообщает китайское информагентство Синьхуа со ссылкой на данные Государственного статистического управления страны, передает БизнесЦензор.
В целом за первые три месяца года объем добычи сланцевого газа в Китае вырос на 17,4% и достиг 2,67 млрд кубометров.
Как отмечает агентство, существенное повышение добычи было обусловлено, главным образом, увеличением производства в пилотной зоне по освоению сланцевого газа "Чаннин-Вэйюань", расположенной в провинции Сычуань и принадлежащей Китайской национальной нефтегазовой корпорации (СNPC).
"Китай стремится к улучшению энергетической структуры и отказу от традиционных энергетических ресурсов, таких как уголь. Улучшение в добыче сланцевого газа было достигнуто как в мощностях, так и в технике бурения, что позволило Китаю стать одним из ведущих поставщиков сланцевого газа в мире", - пишет Синьхуа.
Согласно плану, опубликованному властями в начале текущего года, доказанные запасы сланцевого газа в Китае должны превысить 1,5 трлн кубометров к 2020 году.
Добыча природного газа в КНР в январе-марте составила 38,74 млрд кубометров, увеличившись на 3,4% в годовом выражении.
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