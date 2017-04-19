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Топливно-энергетический комплекс
Почему Трамп может вернуть США в ТТП?
17:36 18.04.2017 |
Президент США Дональд Трамп уже не раз менял курс политики: от реформы здравоохранения до вопроса об актуальности НАТО. На прошлой неделе Казначейство США не стало называть Китай валютным манипулятором, хотя Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал сделать это.
Аналитики надеются, что следующим разворотом Трампа станет возврат к Транстихоокеанскому партнерству - крупнейшему в мире торговому соглашению, от участия в котором он отказался в январе, заявив, что это вредит американским производителям.
"Кто бы мог подумать, что Трамп позволит Китаю, сопернику, избавиться от обвинений по поводу валюты? Если он может поступить так со страной, которая явно не является дружественной, возможно, он пересмотрит свое мнение о ТТП для дружественной страны, такой как Япония", - сказал CNBC старший вице-президент Park Strategies Шон Кинг.
Япония должна была стать основным бенефициаром ТТП, особенно это касается автомобильного сектора страны, который получил бы более дешевый доступ к рынкам США. Токио, который давно сетовал, что торговое соглашение будет "бессмысленным" без США, решил продвигаться вперед с остальными 10 странами-участниками. Однако многие сомневаются в значимости ТТП в отсутствие Вашингтона.
У Трампа еще есть время изменить свое мнение о ТТП, сказал Кинг, отметив, что договор остается в силе до февраля 2018 г.
"Трамп сказал, что [ТТП] было катастрофой, но я уверен, что другие члены будут готовы пойти на уступки, чтобы вернуть США", - заявил он.
Торговля, как ожидается, будет главной темой на переговорах вице-президента США Майка Пенса с вице-премьером Японии Таро Асо в Токио во вторник. Предполагается, что Пенс сосредоточится на перспективах соглашения о свободной торговле между США и Японией (FTA), но Токио это может не заинтересовать.
"Я не думаю, что у Японии есть какой-то интерес к этому (FTA - прим. ред.). Они хотят придерживаться идей и принципов, которые были выработаны для ТТП, - сказал Кинг, в частности, указав на права интеллектуальной собственности, а также на доступ к рынку. -
Я думаю, что Таро Асо просто собирается выслушать Пенса ради хороших отношений с Трампом... Я не ожидаю, что многое выйдет из этих переговоров, там будет много нюансов, но никаких реальных результатов".
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