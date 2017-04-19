Международный валютный фонд (МВФ) ожидает незначительного роста мирового ВВП на 2017 год - на 0,1 процентных пункта (п.п.) - до 3,5%, на 2018 год оставил без изменений - 3,6% говорится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

По итогам 2016 года рост мировой экономики, по оценке фонда, составил 3,1%.

По странам с формирующимся рынком и развивающимся странам прогноз сохранен на уровне 4,5% и 4,8% соответственно. Не изменилась оценка роста экономики Индии - 7,2% в 2017 году, 7,7% в 2018 году. В 2017 году в Бразилии МВФ по-прежнему ожидает роста на 0,2%, в 2018 году фонд ожидает более значительного роста бразильской экономики - на 1,7% (ранее оценивал в 1,5%). Прогноз роста китайской экономики фонд повысил до 6,6% с 6,5% в 2017 году и до 6,2% с 6% в 2018 году.

В экономиках стран СНГ в 2017 году МВФ ожидает рост на 1,7% - на 0,2 п.п. лучше январского прогноза. В 2018 году он, по мнению фонда, ускорится до 2,1% (предыдущий прогноз - 1,8%). Без учета России ВВП государств СНГ в 2017 и 2018 годах будет расти темпами на уровне 2,5% (прогноз не изменился) и 3,5% (улучшение на 0,2 п.п.) соответственно.

МВФ ожидает роста экономики России в 2017 году на 1,4%, ранее оценивал его в 1,1%.

В 2018 году ВВП РФ, по мнению фонда, вырастет также на 1,4% (в январе фонд ожидал роста на 1,2%). По итогам 2016 года МВФ оценивал снижение российского ВВП в 0,2%.

Оценка роста ВВП развитых стран также незначительно улучшена в 2017 году - на 0,1 п.п., до 2%. На 2018 год прогноз остался прежним - 2%.

Не изменился прогноз роста экономики США - 2,3% в 2017 году, 2,5% - в 2018-м.

Прогноз роста ВВП Великобритании фонд улучшил на 0,5 п.п. - до 2% в 2017 году и на 0,1 п.п. - до 1,5% в 2018 году.

МВФ также существенно повысил прогноз роста экономики Японии на текущий год - на 0,4 п.п. - до 1,2%, на следующий год - на 0,1 п.п., до 0,6%.

Оценка роста экономики еврозоны на 2017 год улучшена на 0,1 п.п. - до 1,7%, на 2018 год она не изменилась - 1,6%.

