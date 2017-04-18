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Топливно-энергетический комплекс
Турция продлила чрезвычайное положение на три месяца
08:32 18.04.2017 |
Турция на три месяца продлила режим чрезвычайного положения, сообщил вице-премьер Нуман Куртулмуш.
На такой шаг Совет национальной безопаснсти страны рекомендовал пойти кабинету министров, сообщает Би-Би-си. Совбез отмечал, что это позволит "обеспечить преемственность мер предосторожности для защиты принципа правового государства".
Чрезвычайное положение было введено в Турции в июле 2016 года после провалившейся попытки военного переворота и с тех пор продлевалось уже несколько раз.
Решение об очередном продлении было принято на следующий день после референдума о расширении полномочий президента Турции. На нем, по официальным данным, за усиление президентской власти проголосовали 51% избирателей.
При этом Высший избирательный совет Турции принял решение засчитать и те бюллетени, которые, вопреки изначальным правилам, не были помечены специальными печатями.
Главные оппозиционные партии страны заявляли о намерении оспорить результаты референдума.
В Стамбуле, крупнейшем городе Турции, со вчерашнего вечера не утихают протесты против итогов голосования. Очередные акции начались в разных районах города вечером 17 апреля, передает агентство Ассошиэйтед пресс.
Ранее ОБСЕ опубликовала отчет, согласно которому референдум был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок. Эрдоган отверг критику международных наблюдателей. "Знайте свое место", - сказал он в ответ на сообщения о нарушениях.
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