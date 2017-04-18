Всемирный экономический форум (Давос, Швейцария) фиксирует новую мировую проблему - вследствие бурного развития технологий, компании все чаще сталкиваются со сложностями при поиске сотрудников на должности, требующие высокой квалификации.

Об этом говорится на сайте ВЭФ.

Форум приводит топ-10 стран, чьи компании сталкиваются с такими проблемами.

На первом месте - Япония, где такие проблемы имеют 81% компаний. В топ-3 также входят Индия (64%) и Бразилия (63%).

Среди европейских стран такая проблема наиболее острая в Греции (42%), Германии (40%) и Италии (44%).

В то же время во Франции эта проблема актуальна для 21% компаний, в Великобритании - для 12%, а для Испании (имеющий самый высокий уровень безработицы в ЕС) - всего для 3%.