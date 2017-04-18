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Топливно-энергетический комплекс
США отвергли обвинения МВФ в протекционизме
07:32 18.04.2017 |
Министр торговли США Уилбур Росс отмел предупреждения главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард о негативных последствиях протекционизма, назвав США наименее протекционистской из крупнейших экономик.
Инвестор-миллиардер, который в администрации президента Дональда Трампа отвечает за торговую политику и перед которым поставлена задача сократить торговый дефицит США в размере $500 млрд, заявил, что скрытая критика Лагард в отношении роста протекционизма явно направлена на новую администрацию.
"Да, это так! И ответ очень прост: мы наименее протекционистская из крупнейших экономик. Гораздо менее протекционистская, чем Европа. Гораздо менее протекционистская, чем Япония. И гораздо менее протекционистская, чем Китай", - сказал Росс в интервью Financial Times в преддверии ежегодных совещаний МВФ и группы Всемирного банка в Вашингтоне.
"Кроме того, у нас торговый дефицит со всеми этими тремя регионами. Поэтому они говорят о свободной торговле. Но на самом деле они занимаются протекционизмом. И каждый раз, когда мы делаем что-либо, чтобы защитить себя, они называют это протекционизмом. Это все чушь", - подчеркнул он.
Глава МВФ на прошлой неделе заявила, что ограничение торговых потоков станет "уроном, нанесенным самим себе", и отрицательно скажется на потребителях и работниках. Вместо ограничительных мер Лагард посоветовала странам с высоким дефицитом торгового баланса и странам, где наблюдается существенный профицит, расширить сотрудничество с целью устранения дисбаланса.
Лагард не назвала страны, занимающиеся протекционизмом, но предполагается, что ее слова в первую очередь касались США.
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