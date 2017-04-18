США и союзники готовят различные меры по усилению экономического давления на КНДР, заявила и.о. помощника главы Госдепа США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон. По ее словам, США добиваются "эффективного изменения в мышлении" руководства КНДР.

Торнтон подчеркнула, что США не ищут конфликта с КНДР или смены правящего режима. "Но намерены защищать наш народ и союзников, если это необходимо. Не думаю, что это США или союзники нарушают резолюции СБ ООН, отказываясь от прошлых обязательств или угрожая военным ударом", - заявила госслужащая журналистам.

Однако она добавила, что США не будут "терпеть угрозы" со стороны КНДР и ответят на них или на возможные атаки "подобающим образом". По ее словам, США не намерены "позволять Северной Корее продолжать вести себя угрожающим образом".

В воскресенье ВС Кореи сообщили о неудачном пуске ракеты КНДР. По их данным, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

В понедельник вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.