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Топливно-энергетический комплекс
Пентагон: запущенная КНДР ракета взорвалась сразу после запуска
07:19 18.04.2017 |
Запущенная с территории Северной Кореи в ночь на воскресенье ракета не была межконтинентальной и взорвалась в воздухе почти сразу после запуска, заявил официальный представитель командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхэм. Президенту и вице-президенту США доложено о запуске, заявили в Пентагоне.
Беседа Дэвида Бенхэма с журналистами состоялась через несколько часов после того как Сеул сообщил о новом запуске с территории КНДР. Как сообщает Би-Би-си, представитель Тихоокеанского флота подтвердил информацию Южной кореи о запуске.
"Командование Тихоокеанского флта США зафиксировало и отслеживало пуск, который мы считаем запуском ракеты КНДР, состоявшийся в 11:21 по гавайскому времени (12:21 EET)", - сказал Бенхэм.
"Запуск состоялся с площадки в уезде Синпхо. Ракета взорвалась почти мгновенно", - цитирует Бенхема агентство Рейтер.
Другой представитель армии США рассказал агентству на условиях анонимности, что американские эксперты склоняются к версии, что запущенная ракета не была межконтинентальной. Некоторые эксперты считают, что на недавно прошедшем в Пхеньяне военном параде были показаны новые межконтинентальные ракеты КНДР, однако никаких официальных подтверждений этому нет.
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