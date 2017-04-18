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Топливно-энергетический комплекс
Майк Пенс: "стратегическое терпение" в отношении КНДР кончилось
07:20 18.04.2017 |
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что "эра стратегического терпения" в отношении ракетно-ядерной политики Северной Кореи завершилась, сообщает Би-Би-си.
Выступая в ходе посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Корейский полуостров, Пенс подчеркнул, что не исключает никаких возможных вариантов урегулирования проблемы.
"Был период стратегического терпения, но эта эра подошла к концу", - сказал он.
При этом по его словам, США стремятся к урегулированию ситуации "мирными средствами, с помощью переговоров".
Пенс также заявил, что Вашингтон готов к любому развитию событий в отношениях с КНДР и пообещал поддержку своему союзнику - Южной Корее.
"Мы не исключаем ничего и продолжаем стоять плечом к плечу с народом Южной Кореи, - подчеркнул Пенс в ходе посещения командного пункта ООН "Бонифас" на границе Южной и Северной Кореи. - Мы с вами на 100%".
В свою очередь премьер-министр Южной Кореи Хван Ге Ан поблагодарил США за решение об ускоренном развертывании системы противоракетной обороны THAAD на полуострове.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров комментируя заявление Майка Пенса, отметил, что в Москве рассчитывают на то, что США не будут предпринимать односторонних действий в отношении КНДР.
"Я надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет и что США будут следовать той линии, которую президент Трамп неоднократно озвучивал в период своей предвыборной кампании", - сказал Сергей Лавров.
"Если под этой фигурой речи [об окончании стратегического терпения] понимать угрозу применения силы в одностороннем порядке, то это, конечно, очень рискованный путь", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Возросшее напряжение
Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном в очередной раз обострились в начала марта, когда КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии.
Запуск вызвал осуждение международного сообщества и негодование США.
В последние дни КНДР и США сделали в адрес друг друга ряд резких заявлений. Президент Трамп пообещал "решить проблему" КНДР и направил к Корейскому полуострову несколько военных кораблей.
Пхеньян в ответ предупредил, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США собственным ударом. После этого КНДР провела еще один запуск ракеты, оказавшийся неудачным.
Главный советник президента США по вопросам безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон и главный союзник КНДР Пекин вместе работают над различными вариантами взаимодействия с Северной Кореей.
В интервью телеканалу Эй-би-си он заявил о достигнутом международном консенсусе относительно действий Пхеньяна. По его словам, все понимают, что "эта ситуация не может дальше продолжаться".
Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" также написал, что Китай сотрудничает с США по вопросу КНДР.
В то же время министерство иностранных дел Китая 17 апреля заявило, что Пекин выступает против развертывания в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD.
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