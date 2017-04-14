За истекшие сутки президент США Дональд Трамп отошел от популистских позиций, которые он занимал со времени предвыборной кампании, по целому ряду вопросов.

Как отмечает Би-Би-си, Трамп заявил, что НАТО - это "больше не анахронизм", а также отказался от обещания объявить Китай валютным манипулятором.

Он пересмотрел свои взгляды на федеральный Экспортно-Импортный банк, который еще не так давно называл никому не нужным.

Он допустил возможность переназначения Джанет Йеллен на должность председателя Федеральной резервной системы.

Его администрация отменила мораторий на увеличение числа госслужащих, введенный ею же в январе.

Все эти политические виражи могут свидетельствовать о том, что президент Трамп готов более прагматично подойти к решению многих проблем и смягчить те радикальные изоляционистские позиции, которые помогли ему выиграть выборы.

В экспертном сообществе также распространена точка зрения, что за этими метаниями стоит подковерная борьба в Белом доме между главным стратегом Стивом Бэнноном и старшим советником (и - что, вероятно, более важно - зятем) президента Джаредом Кушнером.

В Вашингтоне ходят слухи, что Бэннон, бывший руководитель "альтернативно правого" сайта Breitbart News, в последнее время у Трампа не в фаворе.

Китай - уже не валютный манипулятор

О том, что Трамп решил не навешивать на Китай ярлык "валютного манипулятора", стало известно из интервью, вышедшего в газете Wall Street Journal в среду.

Этому предшествовали переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в конце прошлой недели.

Объявить Китай валютным манипулятором, искусственно занижающим курс юаня, Трамп обещал неоднократно на протяжении предвыборной кампании. Аналогичное обещание он дал в первый же день после вступления в должность. Он утверждал, что благодаря низкому курсу юаня Китай наводняет американский рынок дешевыми товарами, разоряет американских производителей и "насилует страну".

Эксперты предупреждали, что, если бы американский минфин издал официальную декларацию такого рода, это обязывало бы Вашингтон ввести против Китая санкции. Санкции же, в свою очередь, повлекли бы ответные меры со стороны Пекина.

Трамп зауважал председателя ФРС

В последнем предвыборном ролике Трампа председатель ФРС Джанет Йеллен изображалась членом мировой закулисы, которая "контролирует рычаги власти в Вашингтоне".

Однако все в том же интервью Wall Street Journal в среду Трамп уже заявил, что уважает главу американского центробанка.

Он не согласился с тем, что дни Йеллен на посту главы ФРС сочтены, и тем самым дал понять, что готов рассмотреть вопрос о ее переназначении на новый срок в будущем году.

В прошлом Трамп не раз критиковал ФРС и говорил, что политика сохранения низких учетных ставок лишает людей стимула откладывать деньги. Зато теперь он говорит, что низкие учетные ставки ему тоже нравятся.

Расширение штата федеральных служащих

В первый же день пребывания в должности президент Трамп подписал распоряжение о приостановке найма федеральных служащих, за исключением военных. Этот шаг воодушевил консерваторов, которые давно считают, что федеральный бюрократический аппарат разросся куда больше, чем нужно.

Федеральным ведомствам запрещалось создавать новые должности и замещать вакансии.

Однако в среду этот приказ был отменен. Впрочем, директор Бюро по менеджменту и бюджету в Белом доме Мик Мулвани оговорился, что "это не значит, что ведомства вольны нанимать, сколько хотят".

По словам Мулвани, Белый дом готовит новый, "более умный план, более стратегический план, более хирургический план".

Экспортно-импортный банк тоже не так плох

Все в том же интервью Wall Street Journal Трамп неожиданно комплиментарно отозвался и об Экспортно-Импортном банке. Еще в августе он называл это малоизвестное учреждение никому не нужным и отягощенным "избыточным багажом прошлого".

Экспортно-Импортный банк, созданный в 1934 году демократической администрацией Франклина Рузвельта, приверженной госрегулированию, страхует кредиты, предоставленные американскими экспортерами своим иностранным партнерам. Если иностранный покупатель не может расплатиться по кредиту, то американские налогоплательщики компенсируют убыток американскому продавцу.

Консерваторам эта схема давно представляется порочной, плодящей кумовство и равносильной федеральным дотациям для крупных корпораций.

Однако Трамп так, похоже, уже не считает. "Прежде всего, оказывается, что многим небольшим компаниям это действительно помогает", - сказал он в интервью WSJ.

В совете директоров Экспортно-Импортного банка в настоящий момент есть целый ряд вакансий. Трамп пообещал их заполнить.

НАТО не устарела?

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно ставил под сомнение полезность НАТО в современном мире.

Но в среду к нему в Белый дом приехал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Трамп встретился с ним и заявил, что угроза терроризма ярко высветила необходимость организации.

"Я говорил, что [НАТО] - это анахронизм. Но это больше не анахронизм", - сказал президент США.

Насколько это важно?

Политический комментатор Си-эн-эн Дэвид Грегори считает, что эволюция позиции президента говорит о его деловом подходе и готовности к компромиссу.

"Он гибок, где-то даже беспринципен, у него прагматичный подход к государственному управлению", - заметил он.

Вместе с тем, хотя до известной степени корректировка позиции - это здоровое явление, однако постоянные шарахания из стороны в сторону могут быть опасны, поскольку люди могут принять изменения позиции за неискренность, предостерегает Грегори.