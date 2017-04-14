США сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу на позиции боевиков ИГ в Афганистане, сообщили в Пентагоне.

Как пишет Би-Би-си, бомба GBU-43 длиной девять метров и весом почти 10 тонн, известная как "мать всех бомб", была впервые протестирована в 2003 году и ранее в боевых условиях не применялась.

Ее сбросили на комплекс туннелей, используемых боевиками запрещенной экстремистской организации "Исламское государство" в районе Ачин в провинции Нангахар недалеко от границы с Пакистаном.

Как сказал командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон, "джихадистские группировки несут потери, и ради того, чтобы отстоять свои позиции, они используют самодельные взрывные устройства, бункеры и туннели".

"Это самый подходящий боеприпас для уничтожения преград и поддержания темпов нашего наступления", - заявил американский генерал.

По словам экспертов, "Исламское государство" не нашло в Афганистане той поддержки местного населения, на которую рассчитывало, а потому не сумело создать в этой стране широкую политическую базу.

По разным данным, в Афганистане воюют от нескольких сотен до нескольких тысяч боевиков ИГ. Командование армии США утверждает, что с начала 2016 года боевики несут большие потери благодаря воздушным ударам американских ВВС и действиям наземных сил афганской армии.



Джонатан Маркус, военно-дипломатический обозреватель Би-би-си:

Несколько неуклюжее название этой бомбы - "мать всех бомб", или GBU-43 - говорит само за себя. Это самое разрушительное неядерное оружие в арсенале США.

Эта бомба огромных размеров управляется с помощью навигационной системы GPS. Похоже, ее впервые опробовали в настоящих боевых условиях.

Ее сбросили с борта МС-130, разновидности военно-транспортного самолета Hercules, адаптированного для спецназа США. Внутри самолета она располагается в специальной люльке, из которой высвобождается с помощью парашюта.

Она производит мощнейший взрыв с огромным радиусом действия. Это более крупная модель похожего оружия, применявшегося в ходе вьетнамской войны.

Стратегия администрации Дональда Трампа по Афганистану пока не выработана, однако применив GBU-43, власти США недвусмысленно показали, что экстремистская группировка "Исламское государство" - одна из главных мишеней, и бороться с ней Америка намерена, где бы группировка ни обосновалась.