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Топливно-энергетический комплекс
США сбросили на Афганистан "мать всех бомб"
07:46 14.04.2017 |
США сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу на позиции боевиков ИГ в Афганистане, сообщили в Пентагоне.
Как пишет Би-Би-си, бомба GBU-43 длиной девять метров и весом почти 10 тонн, известная как "мать всех бомб", была впервые протестирована в 2003 году и ранее в боевых условиях не применялась.
Ее сбросили на комплекс туннелей, используемых боевиками запрещенной экстремистской организации "Исламское государство" в районе Ачин в провинции Нангахар недалеко от границы с Пакистаном.
Как сказал командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон, "джихадистские группировки несут потери, и ради того, чтобы отстоять свои позиции, они используют самодельные взрывные устройства, бункеры и туннели".
"Это самый подходящий боеприпас для уничтожения преград и поддержания темпов нашего наступления", - заявил американский генерал.
По словам экспертов, "Исламское государство" не нашло в Афганистане той поддержки местного населения, на которую рассчитывало, а потому не сумело создать в этой стране широкую политическую базу.
По разным данным, в Афганистане воюют от нескольких сотен до нескольких тысяч боевиков ИГ. Командование армии США утверждает, что с начала 2016 года боевики несут большие потери благодаря воздушным ударам американских ВВС и действиям наземных сил афганской армии.
Джонатан Маркус, военно-дипломатический обозреватель Би-би-си:
Несколько неуклюжее название этой бомбы - "мать всех бомб", или GBU-43 - говорит само за себя. Это самое разрушительное неядерное оружие в арсенале США.
Эта бомба огромных размеров управляется с помощью навигационной системы GPS. Похоже, ее впервые опробовали в настоящих боевых условиях.
Ее сбросили с борта МС-130, разновидности военно-транспортного самолета Hercules, адаптированного для спецназа США. Внутри самолета она располагается в специальной люльке, из которой высвобождается с помощью парашюта.
Она производит мощнейший взрыв с огромным радиусом действия. Это более крупная модель похожего оружия, применявшегося в ходе вьетнамской войны.
Стратегия администрации Дональда Трампа по Афганистану пока не выработана, однако применив GBU-43, власти США недвусмысленно показали, что экстремистская группировка "Исламское государство" - одна из главных мишеней, и бороться с ней Америка намерена, где бы группировка ни обосновалась.
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