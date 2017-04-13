Дональд Трамп считает чрезмерно высоким нынешний курс американского доллара и признает, что отчасти он (глава государства) сам стал этому виной. Об этом Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, отрывки которого опубликованы на сайте газеты.

Крепкий доллар приятен лишь на слух

"Я считаю, что наш доллар становится слишком крепким и отчасти в этом моя вина, потому что люди доверяют мне", - признал президент США. "Но это нанесет урон, в конечном счете, как мне ни больно говорить об этом", - добавил он.

Трамп также напомнил, что в укреплении курса валюты есть свои позитивные аспекты. "Когда мы говорим о более крепком долларе, то в этом есть свои положительные стороны. Однако обычно самое лучшее состоит только в том, что такое выражение (крепкий доллар) приятно на слух", - иронично заметил президент США.

Китай не манипулятор

Он также предупредил о негативных последствиях повышения курса доллара. "Очень и очень тяжело конкурировать, когда доллар крепок, а другие страны девальвируют свои валюты", - подчеркнул Трамп.

Президент США дал понять, что после состоявшегося на прошлой неделе саммита с председателем КНР Си Цзиньпином не склонен столь безапелляционно, как раньше, обвинять Пекин в сознательном манипулировании курсом юаня. "Они не являются валютными манипуляторами", - сказал президент.

Трамп с самого начала своей предвыборной кампании называл Китай одним из главных противников США, особенно в экономической сфере. Он навесил на КНР ярлык валютного манипулятора, обвинял Пекин в хакерских атаках на американские компьютерные системы, а также угрожал правительству Китая принятием серьезных мер и введением жестких тарифов в случае, если оно не согласится перезаключить имеющиеся торговые соглашения с США на новых, более выгодных для Вашингтона условиях.

Прок от Экспортно-импортного банка

Трамп также высказался в поддержку дальнейшего функционирования государственного Экспортно-импортного банка США, главная задача которого состоит в оказании помощи американским экспортерам. "Получается так, что он действительно помогает большому числу малых компаний, которые занимаются торговлей. Возможно, еще более важным является то, что другие страны получают помощь (от Экспортно-импортного банка). Когда такую помощь (за счет выдачи кредитов) осуществляют другие государства, то нашему (США) бизнесу причиняется огромный урон", - пояснил Трамп.

Как уточняет The Wall Street Journal, президент кардинально изменил точку зрения о полезности Экспортно-импортного банка. "Инстинктивно каждый назвал бы его смехотворным. Однако на самом деле это очень хорошая вещь. Он на самом деле приносит доходы и способен зарабатывать много денег", - резюмировал глава государства.

Он обещал также не медлить с назначением двух человек в совет директоров этого финансового учреждения. В совете в настоящий момент пять мест, три из которых вакантны.

Переизбрание председателя ФРС

Президент США допускает переизбрание председателя Федрезерва Джанет Йеллен в следующем году на новый срок. Ранее, в рамках предвыборной кампании Трамп заявлял о своем нежелании назначать Йеллен на следующий срок.

"Мне нравится политика низких процентных ставок, я должен быть честным с вами", - сказал Трамп, когда его спросили о главе ФРС.

Ранее на этой неделе Джанет Йеллен заявила о том, что объективные данные показывают, что экономика США окончательно вышла из кризиса, достигнуты цели по безработице, инфляции и потреблению, поэтому ФРС должна продолжить политику стабилизации в области повышения ставки, но как торопиться, так и медлить, с этим процессом нельзя.

В последний раз комитет по открытым рынкам ФРС повышал базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75% в марте. Руководство ФРС ожидает еще два подъема ставки в 2017 году.