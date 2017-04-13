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Белый дом: решение КНР не блокировать резолюцию по Сирии - победа Трампа
08:14 13.04.2017 |
Решение Китая воздержаться от голосования по сирийской резолюции в Совете безопасности ООН - "огромная" дипломатическая победа Трампа, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в эфире телеканала Fox. Как отмечает Би-Би-си, ранее КНР, как правило, голосовала против резолюций, которые не поддерживала Москва.
Сейчас Сирию поддерживает лишь небольшая группа стран, которые, за исключением России, представляют собой несостоявшиеся государства, добавил представитель Белого дома.
12 апреля на рассмотрение Совета безопасности ООН был внесен проект резолюции по химической атаке в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли около 90 человек.
Принятие проекта заблокировала Россия. Против проголосовала также Боливия. Китай, Эфиопия и Казахстан воздержались от голосования. Еще десять членов совета безопасности поддержали документ.
Авторы проекта резолюции - Великобритания, США и Франция - возлагают вину за химическую атаку на режим сирийского президента Башара Асада. Сирия отрицает применение химического оружия.
В резолюции также содержалось требование предоставить международным следователям доступ к данным полетов и авиабазе "Шайрат", с которой взлетали самолеты, сбросившие бомбы в провинции Идлиб.
Голосование по проекту резолюции состоялось в день, когда в Москве с официальным визитом находился госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.
На встречах обсуждались война в Сирии, санкции и вопросы двустороннего сотрудничества.
Через несколько дней после химической атаки США нанесли ракетный удар по базе "Шайрат". Трамп рассказывал, что в момент нанесения удара он ужинал с председателем КНР Си Цзиньпинем. По словам Трампа, когда стало известно, что ракеты запущены, он сразу же сообщил об этом китайскому лидеру.
Власти России назвали действия Америки нарушением международного права и агрессией в отношении суверенного государства. Москва также требует от западных стран предоставить доказательства причастности Дамаска к химической атаке.
12 апреля Трамп заявил, что США "все сделали правильно". Днем ранее он назвал президента Сирии Башара Асада животным. Вашингтон считает, что Москва помогала сирийским властям скрывать последствия химической атаки. "Мне хотелось бы думать, что Россия не знала заранее [об атаке]", - заявил Трамп 12 апреля.
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