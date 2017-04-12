Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах, сообщает Би-Би-си.

Решение Ахмадинежда бороться за президентский пост на предстоящих выборах стало неожиданным. Ранее он заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру, так как против его участия в выборах был духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Ахмадинежад намеревался поддержать кандидатуру своего соратника Хамида Багхаи, который занимал должность вице-президента, когда Ахмадинежад возглавлял исполнительную власть в Исламской республике.

На этой неделе в Иране началась регистрация кандидатов для участия в президентских выборах, которые пройдут 19 мая. О своих планах участвовать в выборах уже заявили действующий президент страны Хасан Роухани, консервативный религиозный деятель Ибрагим Раиси и соратник Ахмадинежада Хамид Багхаи. Окончательный список кандидатур будет утвержден Советом стражей конституции.

Махмуд Ахмадинежад, который занимал пост президента Исламской Республики Иран с 3 августа 2005 по 3 августа 2013 года, известен своими неоднозначными и громкими заявлениями, нередко провоцировавшими скандалы. Так, в 2012 году он назвал факт существования Израиля на карте мира "оскорблением для человечества". В 2005 году Ахмадинежад заявлял, что однажды Израиль будет "стерт с карты мира".

В 2013 году, когда Иран сообщил об успешном запуске ракеты-носителя с капсулой, на борту которой находилась обезьяна, Махмуд Ахмадинежад предложил стать первым человеком, который полетит в космос в рамках иранской космической программы.

До того, как Ахмадинежад стал президентом, он занимал пост губернатора провинции Ардебиль и мэра Тегерана. На посту президента Ахмадинежад свернул ряд либеральных реформ, начатых его предшественниками - президентами Хатами и Рафсанджани.

Во время президентства Ахмадинежада наблюдалось обострение борьбы за власть между президентом и духовным лидером Ирана аятоллой Хаменеи. Занимая президентский пост, Ахмадинежад пытался бороться за расширение своих полномочий.

В Иране действует не имеющая аналогов в мире политическая система, при которой над всеми ветвями власти стоит духовный лидер, обладающий огромными полномочиями, избираемый не народом, а советом высшего духовенства.