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Дионисий Галикарнасский
Трамп: американские власти не собираются вводить войска в Сирию
07:54 12.04.2017 |
Как сообщает Би-Би-си, об этом заявил заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox.
"Но когда я вижу, как люди используют ужасное, ужасное химическое оружие, и вижу, как прекрасные дети умирают на руках у своих родителей, как дети задыхаются ... Когда я это увидел, я сразу же позвонил [министру обороны США] генералу Мэттису", - сказал Трамп.
7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе "Шайрат", с которой взлетали самолеты, сбросившие бомбы на поселок Хан Шейхун в провинции Идлиб. После этого авиаудара люди в поселке начали задыхаться и погибать, умерли около 90 человек.
Западные страны обвинили Сирию в применении химического оружия. Власти Сирии эти обвинения отвергают. США назвали ракетный удар по авиабазе "Шайрат" ответной реакцией на действия сирийских властей.
"То, что сделал я, должна была сделать администрация [предыдущего президента США Барака] Обамы задолго до того, как это сделал я", - заявил Трамп в интервью Fox. Он назвал президента Сирии Башара Асада "животным".
"Путин поддерживает очень злого человека. Я думаю, это очень плохо для России. Я думаю, это очень плохо для человечества", - добавил президент США.
Путин в последние дни несколько раз комментировал события в Сирии. Он повторяет, что доказательства причастности сирийских властей к химической атаке отсутствуют. Вместе с тем, по его словам, по суверенной стране был нанесен удар, что является нарушением международного права.
Действия союзников США по НАТО Путин сравнил с китайскими болванчиками. "Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит", - заявил президент России в интервью телеканалу "Мир".
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