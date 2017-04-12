Ведущее агентство недвижимости Savills составило рейтинг крупнейших технологических центров мира.

В рейтинге оценивались 22 города в разных странах мира. Рейтинг составлялся на основе свыше 100 параметров - от количества дней, необходимых для того, чтобы начать свой бизнес, до стоимости кофе.

Принимались во внимание и такие параметры, как доступ к венчурному капиталу и время на проект, которое необходимо среднестатистическому сотруднику в сфере IT.

Ниже приводим топ-10 мировых IT-центров.

10. Сингапур

Население города: 3,9 млн

ВВП на душу населения: $52 965

Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $115

Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $1 450

Стоимость кофе с молоком: $3.67

Число стартапов на 1 тыс. человек: 0,5

Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 35 минут

Стоимость проезда в общественном транспорте: $1,33

Годовой пассажиропоток аэропортов города: 55,4 млн

Сингапур быстро превращается в мировой центр информационных технологий, особенно после того, как в городе стали развивать и широко применять цифровые технологии в управлении городом.

В частности, это касается информации по движению транспорта. Развитый финансовый сектор, а также репутация города с высокой деловой культурой также способствуют тому, что Сингапур вошел в десятку мировых IT-центров.

9. Берлин, Германия

Население города: 3,6 млн

ВВП на душу населения: $37 328

Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $25

Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $503

Стоимость кофе с молоком: $3,30

Число стартапов на 1 тыс. человек: 0,5

Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 23 минуты

Стоимость проезда в общественном транспорте: $2,98

Годовой пассажиропоток аэропортов города: 29,5 млн

Берлин традиционно считается столицей европейского искусства и ночной жизни. Однако за последние годы относительно низкая стоимость недвижимости и жизни, а также развитие IT-сектора способствовали тому, что город превратился в один из ведущих мировых центров в сфере технологий.

8. Бостон, США

Население города: 667 000

ВВП на душу населения: $87 308

Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $72

Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $1 400

Стоимость кофе с молоком: $3.37

Число стартапов на 1 тыс. человек: 5.8

Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 35 минут

Стоимость проезда в общественном транспорте: $2,50

Годовой пассажиропоток аэропортов города: 39,1 млн

Калифорния снискала себе славу мирового центра развития технологий, тем не менее, Восточной Побережье ничуть не хуже.

Традиционно здесь представлены компании, работающие в сфере биотехнологий и фармацевтики, однако такие сферы, как высокотехнологичные инновации, электронная торговля и электронные игры, также развиваются.

Билл Гейтс и Марк Цукерберг жили в районе Бостона, когда были студентами.

7. Копенгаген, Дания

Население города: 591 тыс.

ВВП на душу населения: $64 692

Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $17

Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $982

Стоимость кофе с молоком: $4,33

Число стартапов на 1 тыс. человек: 0.8

Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 37 минут

Стоимость проезда в общественном транспорте: $3.56

Годовой пассажиропоток аэропортов города: 29,2 млн

Рост Копенгагена в качестве центра развития технологий был очень стремительным, и уже сейчас есть несколько успешных результатов. Город получил максимальную оценку в категории благосостояния.

6. Амстердам, Нидерланды

Население города: 840 тыс.

ВВП на душу населения: $69 752

Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $34

Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $1 315

Стоимость кофе с молоком: $2.47

Число стартапов на 1 тыс. человек: 1,3

Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 29 минут

Стоимость проезда в общественном транспорте: $3,20

Годовой пассажиропоток аэропортов города: 58,3 млн

Традиционно Амстердам считался городом богемным, креативным, однако технологии здесь играют не последнюю роль.

Отмечается билингвизм населения города, 90% которого говорят на английском и на-голландском языках.

Это один из ведущих европейских IT-центров.

5. Торонто, Канада

Население города: 2,8 млн

ВВП на душу населения: $44 907

Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $25

Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $968

Стоимость кофе с молоком: $2,48

Число стартапов на 1 000 человек: 1,1

Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 40 минут

Стоимость проезда в общественном транспорте: $2,29

Годовой пассажиропоток аэропортов города: 43,4 млн

В настоящий момент в городе успешно работают около 3 тыс. компаний в секторе технологий. Кроме того, Торонто получил высокую оценку за качество жизни, это один из лучших городов мира по уровню жизни и один из ведущих технологических центров.

4. Лондон, Великобритания

Население города: 8,7 млн

ВВП на душу населения: $63 739

Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв. фут): $94

Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $1 981

Стоимость кофе с молоком: $3.32

Число стартапов на 1 тыс. человек: 1

Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 29 минут

Стоимость проезда в общественном транспорте: $3,32

Годовой пассажиропоток аэропортов города: 153,5 млн

Лондон - мировой банковский центр. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Лондон - это одна из мировых столиц в области финансовых технологий.

Здесь берут свое основание многие известные компании, но им на смену приходят другие.

А высокий уровень образования в университетах и близость в крупнейшим европейским аэропортам также способствуют росту роли Лондона как IT-центра.

3. Нью-Йорк, США

Население города: 8,5 млн

ВВП на душу населения: $83 470

Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $81

Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $1 482

Стоимость кофе с молоком: $3,60

Число стартапов на 1 000 человек: 1,8

Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 29 минут

Стоимость проезда в общественном транспорте: $2,75

Годовой пассажиропоток аэропортов города: 126,7 млн

Нью-Йорк может похвастаться целым рядом преимуществ как в финансовом секторе, так и в секторе торговли. Развитым является и технологический сектор, возможности которого в этом городе практически не ограничены.

Здесь есть признанные во всем мире университеты, высокая культура ведения бизнеса, а также связи со многими странами мира - все это привлекает многонациональные корпорации, а также частных предпринимателей.

2. Сан-Франциско, США

Население города: 865 тыс.

ВВП на душу населения: $97 856

Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $71

Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $1 484

Стоимость кофе с молоком: $3,75

Число стартапов на 1 тыс. человек: 26,3

Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 33 минуты

Стоимость проезда в общественном транспорте: $2,25

Годовой пассажиропоток аэропортов города: 71 млн

Сан-Франциско имеет традиционную репутацию мирового IT-центра, и не нуждается в дополнительных деталях. Twitter, Airbnb, и Uber - это лишь немногие истории успеха, которые произошли в городе.

1. Остин, США

Население города: 932 тыс.

ВВП на душу населения: $62 376

Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $54

Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $1 002

Стоимость кофе с молоком: $3,50

Число стартапов на 1 тыс. человек: 2,7

Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 16 минут

Стоимость проезда в общественном транспорте: $1,75

Годовой пассажиропоток аэропортов города: 11,9 млн

Остин стал главным IT-центром в мире. Здесь развиваются такие компании, как IBM, Dell и AMD. Отмечаются низкие налоги, благоприятные цены на недвижимость и высокая деловая культура.

Все это привлекает в Остин инновации и стартапы, владельцы которых, помимо прочего, имеют доступ к интеллектуальной элите.