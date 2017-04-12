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Топливно-энергетический комплекс
Топ-10 мировых IT-центров
22:02 11.04.2017 |
Ведущее агентство недвижимости Savills составило рейтинг крупнейших технологических центров мира.
В рейтинге оценивались 22 города в разных странах мира. Рейтинг составлялся на основе свыше 100 параметров - от количества дней, необходимых для того, чтобы начать свой бизнес, до стоимости кофе.
Принимались во внимание и такие параметры, как доступ к венчурному капиталу и время на проект, которое необходимо среднестатистическому сотруднику в сфере IT.
Ниже приводим топ-10 мировых IT-центров.
10. Сингапур
Население города: 3,9 млн
ВВП на душу населения: $52 965
Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $115
Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $1 450
Стоимость кофе с молоком: $3.67
Число стартапов на 1 тыс. человек: 0,5
Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 35 минут
Стоимость проезда в общественном транспорте: $1,33
Годовой пассажиропоток аэропортов города: 55,4 млн
Сингапур быстро превращается в мировой центр информационных технологий, особенно после того, как в городе стали развивать и широко применять цифровые технологии в управлении городом.
В частности, это касается информации по движению транспорта. Развитый финансовый сектор, а также репутация города с высокой деловой культурой также способствуют тому, что Сингапур вошел в десятку мировых IT-центров.
9. Берлин, Германия
Население города: 3,6 млн
ВВП на душу населения: $37 328
Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $25
Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $503
Стоимость кофе с молоком: $3,30
Число стартапов на 1 тыс. человек: 0,5
Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 23 минуты
Стоимость проезда в общественном транспорте: $2,98
Годовой пассажиропоток аэропортов города: 29,5 млн
Берлин традиционно считается столицей европейского искусства и ночной жизни. Однако за последние годы относительно низкая стоимость недвижимости и жизни, а также развитие IT-сектора способствовали тому, что город превратился в один из ведущих мировых центров в сфере технологий.
8. Бостон, США
Население города: 667 000
ВВП на душу населения: $87 308
Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $72
Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $1 400
Стоимость кофе с молоком: $3.37
Число стартапов на 1 тыс. человек: 5.8
Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 35 минут
Стоимость проезда в общественном транспорте: $2,50
Годовой пассажиропоток аэропортов города: 39,1 млн
Калифорния снискала себе славу мирового центра развития технологий, тем не менее, Восточной Побережье ничуть не хуже.
Традиционно здесь представлены компании, работающие в сфере биотехнологий и фармацевтики, однако такие сферы, как высокотехнологичные инновации, электронная торговля и электронные игры, также развиваются.
Билл Гейтс и Марк Цукерберг жили в районе Бостона, когда были студентами.
7. Копенгаген, Дания
Население города: 591 тыс.
ВВП на душу населения: $64 692
Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $17
Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $982
Стоимость кофе с молоком: $4,33
Число стартапов на 1 тыс. человек: 0.8
Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 37 минут
Стоимость проезда в общественном транспорте: $3.56
Годовой пассажиропоток аэропортов города: 29,2 млн
Рост Копенгагена в качестве центра развития технологий был очень стремительным, и уже сейчас есть несколько успешных результатов. Город получил максимальную оценку в категории благосостояния.
6. Амстердам, Нидерланды
Население города: 840 тыс.
ВВП на душу населения: $69 752
Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $34
Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $1 315
Стоимость кофе с молоком: $2.47
Число стартапов на 1 тыс. человек: 1,3
Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 29 минут
Стоимость проезда в общественном транспорте: $3,20
Годовой пассажиропоток аэропортов города: 58,3 млн
Традиционно Амстердам считался городом богемным, креативным, однако технологии здесь играют не последнюю роль.
Отмечается билингвизм населения города, 90% которого говорят на английском и на-голландском языках.
Это один из ведущих европейских IT-центров.
5. Торонто, Канада
Население города: 2,8 млн
ВВП на душу населения: $44 907
Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $25
Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $968
Стоимость кофе с молоком: $2,48
Число стартапов на 1 000 человек: 1,1
Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 40 минут
Стоимость проезда в общественном транспорте: $2,29
Годовой пассажиропоток аэропортов города: 43,4 млн
В настоящий момент в городе успешно работают около 3 тыс. компаний в секторе технологий. Кроме того, Торонто получил высокую оценку за качество жизни, это один из лучших городов мира по уровню жизни и один из ведущих технологических центров.
4. Лондон, Великобритания
Население города: 8,7 млн
ВВП на душу населения: $63 739
Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв. фут): $94
Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $1 981
Стоимость кофе с молоком: $3.32
Число стартапов на 1 тыс. человек: 1
Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 29 минут
Стоимость проезда в общественном транспорте: $3,32
Годовой пассажиропоток аэропортов города: 153,5 млн
Лондон - мировой банковский центр. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Лондон - это одна из мировых столиц в области финансовых технологий.
Здесь берут свое основание многие известные компании, но им на смену приходят другие.
А высокий уровень образования в университетах и близость в крупнейшим европейским аэропортам также способствуют росту роли Лондона как IT-центра.
3. Нью-Йорк, США
Население города: 8,5 млн
ВВП на душу населения: $83 470
Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $81
Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $1 482
Стоимость кофе с молоком: $3,60
Число стартапов на 1 000 человек: 1,8
Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 29 минут
Стоимость проезда в общественном транспорте: $2,75
Годовой пассажиропоток аэропортов города: 126,7 млн
Нью-Йорк может похвастаться целым рядом преимуществ как в финансовом секторе, так и в секторе торговли. Развитым является и технологический сектор, возможности которого в этом городе практически не ограничены.
Здесь есть признанные во всем мире университеты, высокая культура ведения бизнеса, а также связи со многими странами мира - все это привлекает многонациональные корпорации, а также частных предпринимателей.
2. Сан-Франциско, США
Население города: 865 тыс.
ВВП на душу населения: $97 856
Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $71
Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $1 484
Стоимость кофе с молоком: $3,75
Число стартапов на 1 тыс. человек: 26,3
Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 33 минуты
Стоимость проезда в общественном транспорте: $2,25
Годовой пассажиропоток аэропортов города: 71 млн
Сан-Франциско имеет традиционную репутацию мирового IT-центра, и не нуждается в дополнительных деталях. Twitter, Airbnb, и Uber - это лишь немногие истории успеха, которые произошли в городе.
1. Остин, США
Население города: 932 тыс.
ВВП на душу населения: $62 376
Средняя стоимость аренды офиса в неделю (кв.фут): $54
Средняя стоимость аренды жилой недвижимости в неделю: $1 002
Стоимость кофе с молоком: $3,50
Число стартапов на 1 тыс. человек: 2,7
Средняя продолжительность пути до работы сотрудников сферы IT: 16 минут
Стоимость проезда в общественном транспорте: $1,75
Годовой пассажиропоток аэропортов города: 11,9 млн
Остин стал главным IT-центром в мире. Здесь развиваются такие компании, как IBM, Dell и AMD. Отмечаются низкие налоги, благоприятные цены на недвижимость и высокая деловая культура.
Все это привлекает в Остин инновации и стартапы, владельцы которых, помимо прочего, имеют доступ к интеллектуальной элите.
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