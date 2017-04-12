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Топливно-энергетический комплекс
Турция построила 556-километровую стену вдоль границы с Сирией
21:08 11.04.2017 |
Турция завершила строительство стены длиной 556 километров вдоль границы с охваченной гражданской войной Сирией. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщило министерство обороны в Анкаре на официальной странице в Twitter. По данным участвовавшей в проекте строительной компании Toki, стена состоит из мобильных элементов, которые могут быть перенесены на другое место.
Стена высотой три метра охватывает южные и юго-восточные провинции Турции - Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп. Стена укреплена колючей проволокой и снабжена сторожевыми башнями. Всего протяженность турецко-сирийской границы составляет около 911 километров.
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