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Топливно-энергетический комплекс
ФРГ и ряд других стран ЕС заблокировали британскую идею о новых санкциях протии РФ - СМИ
14:31 11.04.2017 |
Германия вместе с рядом других стран ЕС заблокировали идею главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о введении дополнительных санкций против России в связи с событиями в Сирии, пишет во вторник сайт британской газеты .
"Германия и некоторые другие страны ЕС не хотели принимать ответные меры, настаивая на том, что нужно сначала провести полномасштабное расследование данных о применении химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибло множество мирных жителей", - отмечает издание.
Газета напоминает, что в итоге на саммите глав МИД стран G7 в Италии во вторник не было принято решения о новых санкциях.
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