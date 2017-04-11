Аналитики IDC попытались спрогнозировать развитие рынка роботов в Китае в ближайшие годы. Они уверены, что к 2020 году продажи роботов в этой стране удвоятся по сравнению с прошлым годом. Говоря более конкретно, указанный рынок, в прошлом году составивший в денежном выражении 24,6 млрд долларов, к 2020 году вырастет до 59,4 млрд долларов.

Информация, которой оперируют в IDC, относится к 13 отраслям промышленности и 52 областям применения, включая не только продажу роботов, но также связанное с ними ПО и сервисы, а также послепродажное обслуживание.

Китай является крупнейшим и самым быстрорастущим рынком роботов в мире. В 2020 году на него будет приходиться более 30% всех мировых расходов по этим статьям. Основными потребителями роботов являются производства. В 2016 году на них приходилось более 50% всех трат.