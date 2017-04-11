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Топливно-энергетический комплекс
Пхеньян: планы США по вторжению в КНДР достигли "серьезной фазы"
08:24 11.04.2017 |
Приближение американского авианосца "Карл Винсон" к берегам Корейского полуострова означает, что "планы США по вторжению в Северную Корею достигли серьезной фазы", говорится в комментарии пресс-секретаря МИД КНДР Центральному телеграфному агентству Кореи.
Действия США в очередной раз подтверждают оправданность политики Северной Кореи по увеличению военных мощностей и разработке ядерного оружия, отмечается в комментарии.
Как отмечает Би-Би-си, 9 апреля ударная группировка флота США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" получила приказ выдвинуться в западную часть Тихого океана.
Эскадра находилась на пути в Австралию в районе Сингапура, когда внезапно был получен приказ изменить курс. Корабли направились в сторону Корейского полуострова. В состав ударной группировки входят также крейсер и два эсминца, вооруженных управляемыми ракетами.
Поход "Карла Винсона" - это проявление предусмотрительности и постоянной готовности, заявлял пресс-секретарь командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхэм.
По его словам, Северная Корея остается угрозой номер один в регионе из-за ее "неразумной, безответственной и дестабилизирующей ракетной программы и стремления к ядерному оружию".
Президент США Дональд Трамп заявлял, что он не позволит КНДР создать ракеты, способные достичь Америки.
Северная Корея регулярно проводит ракетные испытания, несмотря на многочисленные требования ООН прекратить запуски. После очередных испытаний, состоявшихся в марте, в КНДР заявили, что провели учения по нанесению удара по американским базам в Японии.
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