Страны G7 призывают Россию прекратить поддерживать режим сирийского президента Башара Асада. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы Москва прекратила сотрудничество с Асадом, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) на саммите "большой семерки" в итальянской Лукке в понедельник, 10 апреля. Кремль необходимо переубедить в его "нерушимой верности" сирийскому президенту, добавил политик.

В начале встречи глав МИД стран G7 министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поднял вопрос о новых санкциях против российского руководства в связи с ситуацией в Сирии. Президент России Владимир Путин должен посмотреть правде в глаза в отношении поддерживаемого им "тирана" Асада, сказал Джонсон. Сирийский президент отравил не только "невинных жителей Сирии", но и "репутацию России", указал глава МИД Великобритании. На четырехчасовой встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Лукке, предшествовавшей официальному открытию переговоров глав внешнеполитических ведомств, Джонсон предложил в числе прочих возможных санкций ввести штрафные меры против военного командования РФ в Сирии.

В результате предполагаемой газовой атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб 4 апреля погибли более 80 человек, от отравления пострадали около 550 человек. Запад заявил об ответственности Асада за произошедшее, Путин назвал эти обвинения безосновательными.

Встреча министров иностранных дел стран G7 продолжится 11 апреля.