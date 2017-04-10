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Топливно-энергетический комплекс
Скотланд-Ярд впервые возглавила женщина
16:41 10.04.2017 |
Впервые за 188-летнюю историю лондонскую полицию Скотланд-Ярд возглавила женщина. В понедельник, 10 апреля, к работе на новом посту приступила 56-летняя Крессида Дик. В числе ее важнейших задач во главе Скотланд-Ярда, располагающего бюджетом в более чем 3 миллиарда фунтов в год, будет укрепление безопасности в мегаполисе, недавно вновь ставшем целью террористов.
По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Дик обладает "уникальными качествами, необходимыми для того, чтобы справиться со сложными задачами, стоящими перед руководителем лондонской полиции". В свою очередь мэр Лондона Садик Хан заявил об "историческом дне для Лондона".
В полиции Крессида Мэй работает уже более 30 лет. Последнее время выпускница Оксфордского университета занимала должность в министерстве иностранных дел Великобритании. Теперь в подчинении Дик находятся около 43 тысячи сотрудников.
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