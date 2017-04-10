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Топливно-энергетический комплекс
Трамп видит прогресс в отношениях с Китаем
08:13 10.04.2017 |
Президент США Дональд Трамп в ходе своей первой встречи с председателем КНР Си Цзиньпином указал, что в сложных взаимосвязях двух стран достигнут "огромный прогресс". Выступая в пятницу, 7 апреля, в своей флоридской резиденции Мар-аль-Лаго, Трамп заявил о "прекрасных отношениях" с Си Цзиньпином, добавив, что ожидает разрешения многих проблем.
Между тем подробностей о содержании переговоров в ходе двухдневной встречи, завершившейся вечером 7 апреля, не назвали ни американский, ни китайский лидер. Как передает агентство dpa, большая часть дискуссии была посвящена конфликтам вокруг дисбаланса в торговых отношениях, а также правильному подходу к ядерной и ракетной программе Северной Кореи.
По словам Си Цзиньпина, он верит, что со временем удастся развить отношения между США и Китаем - чтобы достичь благосостояния обеих стран и их граждан, а также обеспечить глобальный мир и стабильность. После первого дня встречи председатель КНР объявил о намерении углубить сотрудничество с Дональдом Трампом.
Американский президент принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в этом году.
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