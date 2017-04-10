После ракетного удара, нанесенного Вашингтоном по сирийской авиабазе в ответ на газовую атаку в Хан-Шейхуне, альянс сторонников президента Сирии Башара Асада, в который входят Россия и Иран, выступил в воскресенье, 9 апреля, с совместным заявлением, пригрозив применить силу в ответ на "любое нарушение красной черты кем бы то ни было".

"Америка знает нашу способность хорошо реагировать", - говорится в заявлении Совместного командного центра боевых действий в Сирии, опубликованном в издании "Илам аль-Харби". В документе утверждается, что "совершив агрессию против Сирии", США пересекли красную черту. "С этого момента мы будем реагировать силой на любого агрессора или любое нарушение красных черт", - заявляет Совместный командный центр боевых действий, в который входят Россия, Иран, а также военизированные образования, поддерживающие режим Асада.

Между тем госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Москву в бездействии, которое способствовало химической атаке в Хан-Шейхуне. По его словам, Кремль не выполнил соглашение 2013 года по обеспечению и уничтожению в Сирии химического оружия.