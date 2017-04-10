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Топливно-энергетический комплекс
ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии, но необходимо политическое решение - Могерини
07:55 10.04.2017 |
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе своего визита в Алжир в очередной раз заявила о твердой позиции Евросоюза, что у сирийского кризиса не может быть военного решения.
"Мы как Европейский союз в единстве 28 государств-членов ЕС сочли понятными намерения наших американских друзей, но теперь настал момент дать еще более значительный толчок политическим и дипломатическим усилиям в Женеве", - сказала высокий представитель по иностранным делам на пресс-конференции в воскресенье, отвечая на вопрос об американском ракетном ударе по сирийскому военному аэродрому.
По ее словам, ясно, что конфликт в Сирии должен решаться "путем межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве". Ф.Могерини считает, что необходимо "политическое решение, чтобы положить конец сирийскому конфликту", а также "заслуживающий доверия политический переходный период".
"Я говорю это после того, как громко и ясно объявила в начале прошедшей недели наш твердый ответ на использование химического оружия. Для нас это преступление против человечности, это военное преступление, и мы думаем, что виновные, выявленные соответствующими механизмами системы Объединенных Наций, должны понести ответственность за это нарушение международного права", - заявила в алжирской столице глава европейской дипломатии в своих ответах на вопросы, текст которых Европейская внешнеполитическая служба распространила вечером в воскресенье в Брюсселе.
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