Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) предостерег Вашингтон от дальнейшей эскалации конфликта в Сирии. Было бы разумно, если бы американский президент Дональд Трамп скорректировал свою предвыборную позицию, заявил министр вечером в воскресенье, 9 апреля, в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF, уточнив, что без Соединенных Штатов не удастся разрешить сирийский конфликт.

"Нельзя делать ставку только на военные действия, это приведет к эскалации конфликта, к гибели людей, - предупредил глава МИД ФРГ. - Фактически мы вынуждаем Россию к солидарности с Асадом". Важно же, по его словам, путем политических переговоров добиться прекращения "нерушимой верности Асаду" со стороны Москвы.

Габриэль подчеркнул, что без России, Ирана, Саудовской Аравии и США ситуацию в Сирии не изменить, добавив, что европейские политики "работают над этим".

Главы МИД ведущих европейских стран готовят обращение к Госдепартаменту

На 10 апреля намечена встреча глав внешнеполитических ведомств Германии, Великобритании, Франции и Италии. По словам Зигмара Габриэля, они намерены обратиться к своему американскому коллеге Рексу Тиллерсону с заявлением о том, что военная эскалация ни к чему не приведет, однако поддержка США требуется, чтобы привлечь за стол переговоров Россию и другие стороны.

Незадолго до визита Тиллерсона в Москву министры иностранных дел "большой семерки" проведут двухдневные консультации в итальянской Лукке.

Лавров пообещал не блокировать расследование газовой атаки

Глава МИД Германии рассказал, что его российский коллега Сергей Лавров в телефонном разговоре заявил о намерении не препятствовать проведению расследования в Идлибе, где предположительно была осуществлена химическая атака, "чтобы разобраться на месте, что же там на самом деле произошло". По-видимому, нужно было сначала провести военную операцию, чтобы здравый смысл восторжествовал, отметил Зигмар Габриэль.