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В Египте на три месяца введено чрезвычайное положение
07:36 10.04.2017 |
27 паломников, пришедших в церковь церкви Св.Георгия в городе Танта на христианский праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в Соборе Св.Марка в Александрии; среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви.
Как сообщает Би-Би-си, ответственность за нападения взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство".
Христиане-копты составляют примерно 10% населения Египта.
Папа римский Франциск, который должен посетить Египет в конце апреля, резко осудил эти нападения.
Охота на христиан
Взрывы были спланированы таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб, то есть в момент, когда верующие собирались на службу в праздник Входа Господня в Иерусалим.
Патриарх Тавадрос II сказал в интервью местному телевидению, что "греховные деяния не смогут подорвать единства и сплоченности народа Египта перед лицом терроризма".
Нападения на египетских коптов участились в последние несколько лет, особенно после переворота 2013 года, когда пришедшее к власти военное правительство ужесточило борьбу с исламистами.
Некоторые из сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси и возглавляемого им движения "Братья-мусульмане" считают, что христиане поддерживали военный переворот.
В декабре 2016 года 25 человек погибли от взрыва во время богослужения в коптском соборе в Каире.
В феврале нынешнего года боевики "Исламского государства" заявили, что планируют новые нападения на коптов, которые составляют 10% населения Египта.
1 апреля прогремел взрыв около учебного центра полиции города Танта, 16 человек получили ранения.
Кто такие коптские христиане?
Коптская православная церковь является крупнейшей христианской общиной Египта.
Большинство коптов живут в Египте, но примерно миллион коптских христиан - за его пределами.
Коптские христиане считают, что их религия восходит к 50-му году нашей эры, когда апостол Марк, по преданию, посетил Египет. Они провозгласили его первым патриархом и главой церкви.
Таким образом, коптская православная церковь входит в число одной из самых ранних христианских общин.
Коптская церковь отделилась от Вселенской церкви в 451 году н.э. во время Четвертого "Халкидонского" Собора из-за разногласий по поводу божественного и человеческого происхождения Иисуса Христа.
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