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Сенат США одобрил кандидата Трампа на должность судьи Верховного суда
23:00 07.04.2017 |
Сенат США после масштабных дебатов согласился с предложением президента страны Дональда Трампа назначить судьей Верховного суда 49-летнего Нила Горсача. За его кандидатуру в пятницу, 7 апреля, проголосовали 54 сенатора, против были 45.
Одобрение Сенатом Горсача является значительным успехом Трампа. Обещание назначить консерватора на вакантное место судьи Верховного суда было одним из центральных в его предвыборной программе. Находящиеся в оппозиции демократы не смогли воспрепятствовать решению верхней палаты парламента одобрить кандидата, придерживающегося крайне консервативных взглядов.
Демократы подчеркивают, что Горсач неоднократно выступал на стороне корпораций в их спорах с трудящимися, а также проявлял негативное отношение к правам женщин и придерживался идеологического подхода к юриспруденции.
Один из девяти судей
В конце января Трамп предложил Горсача назначить одним из девяти судей Верховного суда и подчеркнул, что кандидат обладает "блестящим умом", "выдающимися юридическими навыками" и "колоссальной дисциплиной", а также пользуется поддержкой как республиканцев, так и демократов.
Судьи Верховного суда США выдвигаются главой государства, утверждаются верхней палатой Конгресса и занимают эту должность пожизненно. Необходимость выдвинуть новую кандидатуру на пост судьи Верховного суда возникла после того, как в феврале 2016 года умер 94-летний Антонин Скалиа, избранный еще при президенте США Рональде Рейгане. Скалиа был известен как один из самых консервативных представителей Верховного суда. После его смерти количество судей, назначенных президентами-демократами и президентами-республиканцами, сравнялось. Утверждение Горсача склонит баланс в пользу республиканцев.
Верховный суд является судом высшей инстанции в США и выносит решения по ключевым политическим и общественным вопросам, включая аборты, владение оружием, права религиозных групп и трансгендеров, смертная казнь, президентские полномочия и другие.
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