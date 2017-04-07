Олигархам, скрывающимся за анонимными компаниями, которые владеют в Великобритании фешенебельными домами и поместьями на миллиарды фунтов стерлингов, придется раскрыть свои имена в соответствии с новыми правилами по борьбе с коррупцией. Выявление богатых иностранных владельцев британской недвижимости, чей основной бизнес находится за границей, предполагает план правительства Соединенного Королевства, сообщает в четверг газета The Times.

По ее сведениям, британский кабинет решил создать первый в мире подобный реестр. В нем будут указаны имена и фамилии олигархов, зарубежных правительственных чиновников и политиков, которые использовали компании для покупки дорогих домов в Лондоне, влияя тем самым на местный рынок недвижимости.

Данный шаг, как проинформировали в Национальном агентстве по борьбе с преступностью, позволит повысить прозрачность рынка недвижимости, в особенности в центральных районах Лондона, посодействует отслеживанию потоков капитала, полученного незаконным путем, и борьбе с отмыванием денег.

В интересах прозрачности рынка

Согласно недавним оценкам, иностранным компаниям в Англии и Уэльсе принадлежит недвижимость стоимостью 122 млрд фунтов стерлингов ($152 млрд). При этом 160 объектов недвижимости, оцениваемых в 4,4 млрд фунтов, перешли из рук в руки вследствие секретных сделок.

Большая часть фешенебельного имущества, принадлежащего зарубежным предпринимателям, находится в Лондоне, прежде всего в районах Вестминстер, Кенсингтон и Челси. Недавнее расследование в отношении 14 новых особняков в мегаполисе выявило, что 80% домов были куплены иностранными инвесторами, 40% были приобретены с помощью подозрительного или сокрытого капитала, отмечает газета.

Многие из компаний, владеющих домами или квартирами в Великобритании, зарегистрированы в таких офшорах, как Британские Виргинские острова, что делает невозможным установить, кто же в действительности владеет недвижимостью.

Создание подобного реестра укрепит, по словам замминистра по делам бизнеса Марго Джеймс, репутацию Великобритании как "добропорядочной и заслуживающей доверия страны". "Рынок недвижимости королевства должен считаться честным, прозрачным и чистым, чтобы сделать его привлекательным для надежных инвесторов, - подчеркнула Джеймс. - Честные бизнесмены не должны опасаться, что они каким-то образом поддерживают преступную деятельность, инвестируя в британскую экономику".

Поскольку такого реестра еще нигде нет, то британское правительство, как заметила замминистра, будет "действовать осторожно, добиваясь баланса между повышением прозрачности и минимизацией бремени на законодательную деятельность".