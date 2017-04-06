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Топливно-энергетический комплекс
В Германии открыто дело против 20 турецких шпионов
10:48 06.04.2017 |
В Германии ведется следствие в отношении 20 турецких шпионов, сообщает газета Die Welt в четверг, 6 апреля, со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen).
Расследование ведется против 20 обвиняемых, а также неизвестных лиц по подозрению в шпионаже за сторонниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена по поручению турецкого правительства, говорится в документе. "Неприемлемый для правового государства небрежный подход к Турецко-исламскому союзу религиозных учреждений в Германии (DITIB) привел к тому, что шпионы-имамы Эрдогана могли вернуться в Турцию и избежать уголовного преследования", - сказал Дагделен изданию.
В 2016 году представители этого союза получили 345 виз на въезд в Германию, в 2015 - 240, в 2014 - 200, следует из ответа правительства ФРГ. DITIB используется для того, чтобы по заданию турецкого Государственного управления по делам религий (Diyanet) собирать сведения о сторонниках Гюлена, указывает издание. К DITIB в Германии относятся 930 объединений и общин.
Ранее сообщалось, что турецкие спецслужбы в крупных масштабах шпионят в Германии за гюленистами. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, а также двух телеканалов - NDR и WDR - во время недавней конференции по безопасности в Мюнхене глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) передал руководителю Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Калю (Bruno Kahl) список с именами предполагаемых сторонников Гюлена, проживающих в ФРГ.
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