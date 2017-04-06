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Топливно-энергетический комплекс
Майк Пенс: Россия должна выполнить обязательства по химоружию в Сирии
08:39 06.04.2017 |
Для России настало время выполнить обязательства по уничтожению запасов химического оружия в Сирии в соответствии с соглашением 2013 года, заявил вице-президент США Майк Пенс.
По словам Пенса, в Вашингтоне изучают все возможные варианты действий в ответ на газовую атаку в провинции Идлиб, ответственность за которую США и их союзники возлагают на режим Башара Асада.
Как сообщает Би-Би-си, в среду утром США Британия и Франция внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предлагаемый вариант резолюции "категорически неприемлем".
В тот же день вечером постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала, что Вашингтон готов применить ответные меры в Сирии, не дожидаясь решения Совбеза ООН.
Во время дебатов в Совбезе ООН Хейли резко раскритиковала Россию за неспособность обуздать своего союзника - сирийское правительство.
"Сколько еще детей должно умереть, чтобы Россия наконец обеспокоилась?" - задалась вопросом американский дипломат.
Представитель России при ООН заявил, что Дамаск нельзя обвинять в применении химоружия.
Утром во вторник десятки людей погибли в результате бомбардировки сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. У многих пострадавших имелись признаки тяжелого отравления.
Сирийские военные отрицают использование зарина, утверждая, что газ распылили члены оппозиционной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", связанной с "Аль-Каидой".
По версии российских военных, сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов, где боевики хранили химическое оружие.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся в Идлибе "омерзительным поступком режима Асада", который, по его словам, невозможно оставить без внимания.
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