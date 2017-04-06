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Топливно-энергетический комплекс
Южная Корея испытала баллистическую ракету
08:08 06.04.2017 |
Южная Корея провела испытания новой баллистическйо ракеты дальностью 800 километров, сообщает агентство Yonhap в четверг, 6 апреля, со ссылкой на источники. Сообщается, что испытания прошли успешно. Собеседники агенства указывают, что этот пуск может стать предупреждением Северной Корее.
Ранее, 5 апреля, то же агентство сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. По его данным, в связи с этим южнокорейские власти созвали экстренное заседание Совета национальной безопасности. Сеул анализировал информацию о пуске вместе с партнерами США.
В начале марта Северная Корея уже запускала несколько баллистических ракет, дальность полета которых позволяла им достичь территории Соединенных Штатов.
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