В результате налоговой амнистии в Аргентине были задекларированы активы на $116,8 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы местной налоговой службы Альберто Абада. Их «возвращение» принесло стране 146,8 млрд песо ($9,5 млрд) налоговых платежей.

Участники амнистии платили 10-процентный штраф, если представляли декларации до 31 декабря, и 15-процентный, если делали это в текущем году. Им была дана возможность приобрести трехлетние суверенные облигации с нулевым процентом или семилетние - с купоном в размере 1%.

Президент Маурисио Макри объявил об амнистии в мае прошлого года. Предполагалось, что благодаря этой возможности в страну вернется $20 млрд - из примерно $500 млрд, которые, по оценкам, избегают налогообложения.

Большая часть полученных налоговых доходов будет потрачена на выплату пенсий - для этого правительству нужно 47 млрд песо ($3,1 млрд).

Дополнительный доход позволил Аргентине довести в 2016 финансовом году дефицит до 4,6% ВВП против ориентира 4,8%.

