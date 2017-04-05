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Топливно-энергетический комплекс
В Китае построят новый мегаполис в три раза больше Нью-Йорка
16:40 05.04.2017 |
Коммунистическая партия Китая обнародовала планы по строительству нового города колоссальных размеров почти в 100 км от Пекина.
Новый мегаполис получит название Сюнонган. Власти надеются, что он «разгрузит» Пекин, население которого уже достигло 22 млн человек, и который страдает от высокого уровня загрязнения воздуха. Предполагается, что в Сюнонган переместятся некоторые ключевые службы китайской столицы, пишет Newsweek.
Интересно, что потенциальные инвесторы уже ринулись в место предполагаемого строительства. Аналитики сообщают, что многие объекты недвижимости проданы еще до начала возведения зданий. А Bloomberg сообщал о том, что люди даже ночевали в палаточном лагере под окнами риэлторских компаний. Цены на недвижимость в регионе после обнародования планов властей взлетели почти в два раза.
Напомним, в 2015 году власти Китая объявляли о строительстве нового мегаполиса под названием Джин-Цзинь-Джи. Он должен был соединить Пекин, Таньцзинь и Хэбэй в одну мощную агломерацию.
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