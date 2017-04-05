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Топливно-энергетический комплекс
Пекин ввел ограничения на покупку недвижимости
16:30 05.04.2017 |
Власти Пекина объявили о том, что теперь одинокие жители города, а также супруги, которые не зарегистрированы в качестве резидентов мегаполиса, не смогут приобрести частный дом в том случае, если у них уже есть здесь квартира, пишет The Sydney Morning Herald.
Те семейные пары, которые являются официальными резидентами Пекина, смогут владеть только одной квартирой и одним частным домом. Нерезиденты же не смогут купить отдельно стоящую недвижимость до тех пор, пока на протяжении пяти лет не будут платить налоги в городскую казну.
Нововведения направлены на охлаждение местного рынка недвижимости и увеличение доступности жилья для молодежи. Аналитики отмечают, что они могут привести к росту спроса китайцев на жилье в Австралии.
Напомним, совсем недавно в Пекине запретили покупку новой коммерческой недвижимости для частных лиц.
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