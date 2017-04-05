По данным южнокорейских военных, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она пролетела 60 км, достигнув максимальной высоты полета в 189 километров.

Соответствующими резолюциями СБ ООН Северной Корее запрещены пуски ракет с использованием баллистических технологий.

Серьезной провокацией и нарушением соответствующих резолюций СБ ООН назвал премьер-министр Японии Синдзо Абэ осуществленный Северной Кореей новый пуск баллистической ракеты.

Он не исключил вероятность новых провокационных действий Пхеньяна и призвал серьезно задуматься над этим.

При этом премьер заявил, что "принимаются все меры для защиты жизней и имущества граждан страны в тесном взаимодействии с Соединенными Штатами и Южной Кореей".

Япония в связи с пуском ракеты провела экстренное заседание совета нацбезопасности.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил новый пуск северокорейской ракеты и заявил, что у Вашингтона больше нет комментариев на этот счет.

"Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету средней дальности. США достаточно говорили о Северной Корее. Больше комментариев нет", - говорится в заявлении госсекретаря, распространенном во вторник вечером (в ночь на среду мск).

Постпред США при ООН Никки Хейли назвала КНДР "угрозой всему миру" и призвала Пекин ввести санкции против Пхеньяна, сообщил американский телеканал "Фокс ньюс".

"Все зависит от Китая. Они могут оказать достаточное давление на КДНР и заставить их (Пхеньян - ИФ) отступить. Сейчас самое время, чтобы это доказать", - заявила Н.Хейли.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, визит которого в США начинается в четверг, он намерен добиваться более жесткого подхода Пекина к ракетно-ядерной проблеме КНДР.

По мнению наблюдателей, нынешний шаг Пхеньяна только усиливает позицию Вашингтона на переговорах с Пекином. Китай поддержал введение санкций против КНДР, однако считает необходимым решение всех проблем исключительно путем переговоров. Ранее США заявили о бесперспективности шестистороннего переговорного процесса по ядерной проблеме Корейского полуострова, остановленного по инициативе КНДР.