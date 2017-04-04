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Топливно-энергетический комплекс
Территорию Монако расширят за счет моря
14:36 04.04.2017 |
Княжество Монако приступает к расширению площади своей территории за счет осушения моря, что позволит увеличить площадь княжества к 2025 году на 6 гектар.
В
рамках проекта, на отвоеванной у моря территории построят "эко-квартал"
площадью 60 000 м², который будет включать в себя жилые дома и офисы,
парковку, внутренний порт, парк и набережную. Проект позволит увеличить
территорию главного культурно-выставочного центра Княжества, Гримальди
Форума.
Гримальди Форум Монако, являющийся ключевой площадкой, сможет упрочить свои позиции, благодаря новому проекту. По завершению строительства, площадь выставочного центра будет увеличена на 50%. Благодаря изменениям, Гримальди Форум сможет реализовывать более крупные и масштабные проекты, проводить большее количество мероприятий одновременно, а также предлагать новые креативные форматы, что станет ценным вкладом в поддержку привлекательности княжества, как MICE направления на международном уровне.
Председатель совета директоров и исполнительный директор Bouygues Construction, Филипп Боннаве, сказал: «Мы очень рады возможности принять участие в развитии княжества Монако путем нового мелиоративного проекта, который создаст новые шесть гектаров жизненного пространства, отвечающего самым высоким требованиям в области устойчивого развития и охраны окружающей среды». Чтобы избежать, в процессе строительства, негативного воздействия на близлежащий заповедник Ларвотто и коралловые рифы, реализация всего проекта будет протекать под строгим экологическим контролем, и все строительные работы будут производиться с моря. В настоящее время идет монтаж акустических защитных экранов, высотой 5 метров.
За более чем пятьдесят лет освоения водных территорий, был сформирован современный облик княжества. Первые проекты по осушению моря в районе Ларвотто были осуществлены в 60-х годах, в 1971 году был образован район Фонвьей, в 2003 году - наступила очередь реконструкции порта Эркюль.
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