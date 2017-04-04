Японские компании, акции которых обращаются на биржах, провели 2016-2017 финансовый год, завершившийся 31 марта, без банкротств впервые за 26 лет, свидетельствуют данные аналитической фирмы Tokyo Shoko Research.

Как говорится в докладе Tokyo Shoko Research, этому способствовали слабость иены, которая помогла увеличить доходы корпораций, и ультрамягкая денежно-кредитная политика.

Годом ранее в Японии обанкротились две публичные компании, в 2014-2015 фингоду - одна, а пик последних десятилетий наблюдался в 2008-2009 фингоду, в разгар мирового кризиса, который привел к краху сразу 45 японских компаний, зарегистрированных на бирже.

"Ситуация для компаний, прошедших листинг, улучшилась с тех пор, как были приняты различные меры в рамках абэномики, - считает управляющий Tokyo Shoko Research Масаси Сэки. - В целом улучшилась обстановка для привлечения средств".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, занявший этот пост в 2012 году, реализовал меры, направленные на повышение стоимости активов и борьбу с дефляцией.

Показатели банкротств японских компаний, акции которых не обращаются на биржах, также продолжают снижаться: по оценкам Tokyo Shoko Research, в прошлом фингоду их число будет заметно меньше, чем 8 тыс. 684 в 2015-2016 фингоду. Эксперты фирмы пока не завершили подсчеты в этой группе.

