Цены на апартаменты в дубайской башне Бурдж-Халифа за последние 12 месяцев снизились на четверть. Аналитики связывают это с глобальной экономической нестабильностью.

По данным отчета компании Cluttons, годовой спад стоимости жилья в Бурдж-Халифе оказался самым значительным из всех жилых районов Дубая. Так, Hattan villas в комплексе The Lakes подешевели на 13,5%, Hattan villas в Arabian Ranches - на 12,6%, виллы в Palm Jumeirah - на 12,3%, а квартиры в Palm Jumeirah - на 11%, пишет Arabian Business.

В целом недвижимость Дубая в четвертом квартале 2016 года подешевела на 1,9%. Средняя стоимость квадратного метра сейчас составляет $3600, что на 28,7% меньше пиковых показателей третьего квартала 2008 года.

За последние 12 месяцев виллы в эмирате упали в цене на 6,8%, а квартиры - на 8,5%, сообщают эксперты компании Cluttons.