Директор ФБР Джеймс Коми

Федеральное бюро расследований (ФБР) США планирует создать специальное подразделение со штаб-квартирой в Вашингтоне, которое будет координировать расследование предполагаемого вмешательства России в кампанию по выборам президента США в 2016 году. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания отметил, что этот шаг свидетельствует о той серьезности, с которой ФБР относится к обвинениям, выдвигаемым в адрес России. По словам источника, новое спецподразделение, в состав которого войдут около 20 опытных контрразведчиков со всей страны, позволит директору ФБР Джеймсу Коми лучше ориентироваться в целой массе поступающей раздробленной информации, которая становится "неподъемной".

Перспективы возбуждения уголовных дел

Новый спецотдел приступит к работе на предстоящей неделе. Оно будет еженедельно информировать директора ФБР и ежедневно - его заместителя Эндрю Маккейба. Следователи ФБР также изучат возможности для возбуждения уголовных дел, связанных с предполагаемым вмешательством России в предвыборную кампанию в США. Некоторые из них, однако, пессимистично оценивают шансы на успех и в этой связи указывают на трудности с получением доказательств из России.

"В отличие от ЦРУ, мы должны предъявлять факты, которые потенциально могут быть переданы на рассмотрение присяжных. Мы должны верифицировать полученные доказательства, но место вроде России - это такая черная дыра! Очень трудно доказать, что полученная оттуда информация не была сфабрикована", - цитирует The Financial Times слова одного из агентов ФБР.