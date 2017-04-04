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Топливно-энергетический комплекс
В Японии вступил в силу признающий биткоины платежным средством закон
11:46 03.04.2017 |
В Японии криптовалюта получила статус платежного средства, соответствующий законопроект вступил в силу в субботу, 1 апреля. Об этом сообщает Nikkei.
Признание криптовалюты платежным средством связано с некоторыми трудностями, так как использование виртуальной валюты не регулируется никакими правилами, а ее курс подвержен резким изменениям. В связи с этим японский Совет по аудиторским стандартам планирует подготовить свод условий для обращения криптовалюты. На это уйдет шесть месяцев.
«Существует риск того, что компании, держащие криптовалюту, могут дать ей искаженную стоимостную оценку, из-за чего они могут понести внезапные больше потери», - рассказал Nikkei партнер PricewaterhouseCoopers Aarata Тикако Судзуки.
Внутренний оборот биткоинов, Ripple, Litcoin и других криптовалют в Японии в 2015 году достиг 185 млрд йен ($1,67 млрд), отмечает Nikkei. К 2020 году оборот может увеличиться до 1 трлн йен.
Ранее, 10 марта, в преддверии решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая, как ожидается, одобрит первый в мире ETF-биткоин-фонд, курс биткоина достиг рекордно высокого уровня в $1327.
Кроме того, в начале марта стоимость биткоина в ходе торгов впервые в истории превысила стоимость одной тройской унции золота. В то время как тройская унция торговалась на уровне $1235, биткоин поднялся до $1265.
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