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Топливно-энергетический комплекс
Лондон недоволен включением Гибралтара в процесс "брексита"
08:37 03.04.2017 |
Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис одобрил намерение Евросоюза включить вопрос о статусе Гибралтара в обсуждения условий выхода Великобритании из ЕС и дать Испании право решающего голоса в этом вопросе.
При этом в интервью газете El Pais он отказался вдаваться в подробности того, захочет ли Мадрид воспользоваться своим правом вето.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена и впредь твердо защищать интересы Гибралтара и его жителей.
Как отмечает Би-Би-си, ранее жители британской заморской территории обвинили Испанию в использовании "брексита" для удовлетворения собственных территориальных притязаний.
После лоббирования со стороны Испании в стратегию переговоров по "брекситу" со стороны ЕС были внесены изменения, и теперь решения по Гибралтару будут приниматься только с согласия испанского правительства.
Представитель британских лейбористов Кир Стармер заявил, что Гибралтар нельзя использовать в качестве разменной монеты, а министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия остается "твердой, как скала" в своей поддержке Гибралтара.
На референдуме о статусе Гибралтара его жители абсолютным большинством голосов (12 138 против 44) высказались против перехода территории под испанский суверенитет.
Заявление Даунинг-стрит
В воскресенье, после того, как премьер-министр переговорила по телефону с главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо, пресс-офис Даунинг-стрит распространил следующее заявление: "Как заявила премьер-министр, мы никогда не согласимся на такие условия, при которых жители Гибралтара вопреки изъявленному ими в свободной, демократической форме желанию будут управляться другой страной, как никогда мы не согласимся договариваться о передаче суверенитета, с которой Гибралтар не согласен".
"Премьер-министр заявила, что мы остаемся в полной мере привержены совместным с Гибралтаром поискам наилучших условий по "брекситу" и будем продолжать всесторонне вовлекать их в этот процесс", - говорится также в заявлении.
Пикардо со свой стороны заявил, что с большим энтуазиазмом поддерживает Терезу Мэй в переговорах по "брекситу".
Ранее, после переговоров в минувшую пятницу с Борисом Джонсоном, Пикардо отметил, что притязания Испании на эту территорию являются ненужными, неоправданными и неприемлемыми.
Взрывоопасная тема
Между тем вопрос о Гибралтаре уже вызвал ожесточенную полемику в Британии, после того как в воскресенье в телеэфире Би-би-си бывший лидер Консервативной партии лорд Майкл Ховард выразил уверенность в том, что Тереза Мэй выкажет в вопросе Гибралтара ту же решимость, которую продемонстрировала в свое время Маргарэт Тэтчер по поводу ситуации с Фолклендами, послав "военные подразделения через полмира, чтобы защитить другую немногочисленную группу британцев от другой испаноязычной страны".
После того как Аргентина вторглась на Фолкленды в 1982 году, Маргарет Тэтчер направила в Южную Атлантику экспедиционный корпус для защиты островов. В результате последовавшого за этим вооруженного конфликта, были убиты, по оценочным данным, 655 аргентинских и 255 британских военных.
На заявление Ховарда тут же отреагировали лидеры находящихся в оппозиции партий: замглавы лейбористов Том Уотсон задался в "Твиттере" вопросом о том, каким образом перспектива войны в Европе поможет переговорам Британии по "брекситу".
"Брекситёры" всего за четыре дня от возгласов "ура" перешли к маханию шашкой, и это совершенно смехотворно", - заявил лидер либдемов Тим Фаррон.
Вместе с тем в официальном письме Терезы Мэй руководству Евросоюза, запустившему переговорный процесс по выходу Британии из ЕС, вопрос о Гибралтаре отдельно не упомянут.
В интервью воскресной программе Би-би-си министр обороны Британии Майкл Фаллон заявил, что страна будет до конца защищать Гибралтар, поскольку его жители ясно заявили, что они не желают жить под управлением Испании.
Он объяснил отсутствие упоминания о Гибралтаре в официальном письме премьер-министра тем, что это оговаривается в отдельном документе.
Однако, как заявил Би-би-си источник в правительстве Гибралтара, его власти неоднократно просили правительство Британии включить упоминание об этой территории в письмо, запускающее в действие статью 50 Лиссабонского договора.
В ходе референдуме о выходе Британии из Евросоюза в июне прошлого года жители Гибралтара выразили практически единогласное желание оставаться в составе ЕС и далее.
Гибралтар: ключевые факты
* Жители Гибралтара являются гражданами Великобритании, однако имеют собственное самоуправление под руководством главного министра.
* Эта территория решает все свои дела самостоятельно - включая налогообложение - за исключением вопросов внешней политики и обороны, которыми занимаются британские власти.
* Несмотря на небольшой размер, Гибралтар является стартегически важной территорией, находящейся менее чем в 20 км от северного побережья Африки. На Гибралтаре расположена британская военная база с выходом в порт и аэродромом.
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