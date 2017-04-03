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Топливно-энергетический комплекс
Трамп заявил о готовности США в одиночку действовать против КНДР
08:30 03.04.2017 |
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США готовы "разобраться" с Северной Кореей, даже если Китай не захочет Вашингтону в этом помочь.
"Если Китай не собирается разбираться с Северной Кореей, то это сделаем мы. Вот все, что я хочу сказать", - отметил Трамп в интервью изданию Financial Times.
Он подчеркнул, что Пекин обладает огромным влиянием на Пхеньян.
"Китай может либо помочь нам с Северной Кореей, либо нет. Если они сделают это, то это будет хорошо для Китая, а если нет - ни для кого хорошо не будет", - пояснил Трамп.
На вопрос, означает ли это какие-либо односторонние американские действия против Северной Кореи, Трамп ответил: "Я не обязан больше ничего говорить. Абсолютно".
Президент США так и не пояснил, каким конкретно образом он намерен "разбираться" с Пхеньяном.
Однако этот короткий комментарий Трампа, опубликованный за несколько дней до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, стал еще одним предупреждением Пхеньяну, продолжающему, вопреки протестам международного сообщества, разработки ядерного оружия.
В четверг должна состоится первая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина: лидеры планируют провести переговоры в резиденции Трампа во Флориде.
В Вашингтоне растут опасения того, что Северная Корея в конце концов сможет разработать ракетное ядерное оружия дальнего радиуса действия, способное нанести удар по американской территории.
В середине марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Сеул заявил, что политика "стратегического терпения" США по отношению к Северной Корее закончена.
На вопрос о возможности мер силового воздействия на Пхеньян он ответил, что США рассматривают все варианты.
Вскоре после этого стало известно, что в Северной Корее на полигоне Сохэ прошли испытания нового ракетного двигателя высокой тяги. Также в марте КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии.
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