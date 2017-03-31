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Топливно-энергетический комплекс
Пентагон обеспокоен активностью России в Афганистане
17:34 31.03.2017 |
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США обеспокоены присутствием России в Афганистане и взаимодейстием Москвы с талибами.
"Мы наблюдали российскую активность в отношении "Талибана", - заявил Мэттис во время пресс-конференции в Лондоне.
Мэттис подчеркнул, что речь не идет "об оружии и других подобных вещах", однако активность России в Афганистане все же вызывает беспокойство - особенно в свете активности Москвы в других регионах.
Как отметил глава Пентагона, он еще не решил, будет ли рекомендовать увеличить численность американских военных в Афганистане в связи с этим.
Как отмечает Би-Би-си, информация о том, что Россия начала процесс сближения с талибами, периодически появляется в СМИ с тех пор, как два с половиной года назад в регионе появилась экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России, Британии и ряде других стран).
Сообщалось, что Россия усиливает свою моторизованную дивизию численностью 6 тысяч человек, дислоцированную вдоль северной границы Афганистана с Таджикистаном. Объяснялось это стремлением препятствовать проникновению как наркотиков, так и мятежных настроений в Центральную Азию.
В СМИ высказывались предположения о том, что Москва могла начать поставки оружия "Талибану".
В феврале прошлого года в ходе встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что его страна и "Талибан" являются единомышленниками в борьбе против ИГ и имеют одни и те же взгляды по поводу США.
В афганских СМИ высказывались опасения, что российско-американское соперничество, которое проявляется, например, в Сирии и на Украине, может распространиться и на опустошенный войной Афганистан.
В феврале Джеймс Мэттис заявил, что США в настоящее время не готовы сотрудничать с России на военном уровне, но готовы к политическому сотрудничеству.
Тогда глава Пентагона отметил, что Россия должна соблюдать международные нормы, включая обязательства, которые она взяла на себя в рамках соглашения с НАТО.
По словам Мэттиса, он почти не сомневается в том, что Россия вмешивалась или пыталась вмешаться в выборы в демократических странах.
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