Уортонский университет совместно с компанией Y&R опубликовал рейтинг стран по ведению бизнеса, в рамках которого оценивались 80 стран мира, на которые приходится 95% мирового ВВП.

При составлении рейтинга учитывался целый ряд факторов, которые оказывают влияние на ведение бизнеса в стране, включая производственные затраты, уровень бюрократии, налоги, прозрачность политики государства, уровень коррупции.

Ниже представлены страны в категории "предпринимательство", то есть рейтинг стран, где проще всего вести бизнес.

9. Австралия

В Австралии культура стартапов только начинает развиваться.

При этом, несмотря на довольно высокую стоимость стартапа в стране, связанную с высокими зарплатами, эта страна считается одной из лучших стран для предпринимательской деятельности.

Это связано с ее развитой инфраструктурой, транспортной доступностью и прозрачностью бизнес-практик.

8. Сингапур

В исследовании Сингапур называется "самой плотно упакованной предпринимательской экосистемой" в мире.

Здесь высоко развита культура стартапов.

Сингапур получил высокую оценку инфраструктуры, а также простоты доступа к капиталу и транспортного сообщения.

7. Канада

Эта страна вошла в топ-10 благодаря хорошо развитой инфраструктуре и прозрачным бизнес-практикам.

Кроме того, в исследовании отмечается высокообразованная и квалифицированная рабочая сила.

6. Швеция

Эта скандинавская страна получила особенно высокую оценку за прозрачность бизнес-практик и высокообразованную рабочую силу.

Столица Швеции Стокгольм является ведущим центром стартапов.

5. Швейцария

Эта небольшая страна в Центральной Европе одна из самых богатых в мире.

В исследовании отмечается высокий уровень образования и квалификации рабочей силы.

Эта страна очень привлекательна для предпринимателей, что связано с низкими корпоративными налогами, легким доступом к капиталу, а также с хорошо проработанной юридической системой.

4. Великобритания

Согласно статистике ОЭСР в Великобритании с период с 2007 по 2016 гг. наблюдался рост предпринимательской активности на 31%.

Особенно высокие оценки Великобритания показала в таких категориях, как развитость инфраструктуры, транспортная доступность и разработанная юридическая система.

3. США

США традиционно считаются ведущим центром инновационной и предпринимательской активности.

Особенно выделяется Кремниевая долина в Северной Калифорнии, где зародились такие всемирно известные бренды, как Facebook и Google.

США получают максимальную оценку в 10 баллов за транспортную доступность и простоту доступа к капиталу.

2. Япония

Япония - одна из стран, которая продемонстрировала лучшие показатели в таких категориях, как высокообразованная рабочая сила и технологическая развитость.

Эта страна очень привлекательна для предпринимателей.

Она также получает максимальную оценку в 10 баллов за развитость инфраструктуры.

1. Германия

Германия получила высокие баллы практически по всем показателям в рейтинге.

Это страна с самой высокой транспортной доступностью, с развитой инфраструктурой и высококвалифицированным персоналом.

Предприниматели здесь имеют доступ к капиталу. Таким образом, Германия стала лучшей страной для предпринимательства.