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Топ-9 лучших стран для предпринимательства
16:39 31.03.2017 |
Уортонский университет совместно с компанией Y&R опубликовал рейтинг стран по ведению бизнеса, в рамках которого оценивались 80 стран мира, на которые приходится 95% мирового ВВП.
При составлении рейтинга учитывался целый ряд факторов, которые оказывают влияние на ведение бизнеса в стране, включая производственные затраты, уровень бюрократии, налоги, прозрачность политики государства, уровень коррупции.
Ниже представлены страны в категории "предпринимательство", то есть рейтинг стран, где проще всего вести бизнес.
9. Австралия
В Австралии культура стартапов только начинает развиваться.
При этом, несмотря на довольно высокую стоимость стартапа в стране, связанную с высокими зарплатами, эта страна считается одной из лучших стран для предпринимательской деятельности.
Это связано с ее развитой инфраструктурой, транспортной доступностью и прозрачностью бизнес-практик.
8. Сингапур
В исследовании Сингапур называется "самой плотно упакованной предпринимательской экосистемой" в мире.
Здесь высоко развита культура стартапов.
Сингапур получил высокую оценку инфраструктуры, а также простоты доступа к капиталу и транспортного сообщения.
7. Канада
Эта страна вошла в топ-10 благодаря хорошо развитой инфраструктуре и прозрачным бизнес-практикам.
Кроме того, в исследовании отмечается высокообразованная и квалифицированная рабочая сила.
6. Швеция
Эта скандинавская страна получила особенно высокую оценку за прозрачность бизнес-практик и высокообразованную рабочую силу.
Столица Швеции Стокгольм является ведущим центром стартапов.
5. Швейцария
Эта небольшая страна в Центральной Европе одна из самых богатых в мире.
В исследовании отмечается высокий уровень образования и квалификации рабочей силы.
Эта страна очень привлекательна для предпринимателей, что связано с низкими корпоративными налогами, легким доступом к капиталу, а также с хорошо проработанной юридической системой.
4. Великобритания
Согласно статистике ОЭСР в Великобритании с период с 2007 по 2016 гг. наблюдался рост предпринимательской активности на 31%.
Особенно высокие оценки Великобритания показала в таких категориях, как развитость инфраструктуры, транспортная доступность и разработанная юридическая система.
3. США
США традиционно считаются ведущим центром инновационной и предпринимательской активности.
Особенно выделяется Кремниевая долина в Северной Калифорнии, где зародились такие всемирно известные бренды, как Facebook и Google.
США получают максимальную оценку в 10 баллов за транспортную доступность и простоту доступа к капиталу.
2. Япония
Япония - одна из стран, которая продемонстрировала лучшие показатели в таких категориях, как высокообразованная рабочая сила и технологическая развитость.
Эта страна очень привлекательна для предпринимателей.
Она также получает максимальную оценку в 10 баллов за развитость инфраструктуры.
1. Германия
Германия получила высокие баллы практически по всем показателям в рейтинге.
Это страна с самой высокой транспортной доступностью, с развитой инфраструктурой и высококвалифицированным персоналом.
Предприниматели здесь имеют доступ к капиталу. Таким образом, Германия стала лучшей страной для предпринимательства.
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