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Топливно-энергетический комплекс
Тиллерсон призвал НАТО обсудить ответ на агрессию России
15:26 31.03.2017 |
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон раскритиковал военное вторжение России на территорию Украины. НАТО необходимо обсудить ее позицию в Европе, в частности на востоке континента в ответ "на агрессию России на Украине и в других местах", - указал Тиллерсон, выступая накануне встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе в пятницу, 31 марта.
В бельгийской столице глава внешнеполитического ведомства США вновь потребовал от европейских партнеров Вашингтона по НАТО увеличить расходы на оборону. "Союзники, у которых еще нет конкретных планов того, как они смогут до 2024 года выделить два процента от ВВП на оборону, должны их составить", - заявил Тиллерсон в самом начале встречи.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) назвал двухпроцентные отчисления абсолютно нереалистичными. По его словам, в 2014 году было принято решение не о достижении такой цели, а о стремлении двигаться в этом направлении. К концу 2016 года 2 процента на оборону, кроме США, выделяли Греция, Эстония, Великобритания и Польша. Германия отчисляет 1,2 процента от бюджета. По мнению Габриэля, необходимо учитывать не только расходы на оборону, но и отчисления на гуманитарную помощь и стабилизацию ситуации в кризисных регионах.
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