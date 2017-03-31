Будущее сирийского президента Башара Асада будет зависеть от жителей Сирии, заявил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон. В четверг, 30 марта, выступая перед журналистами в Анкаре, он указал, что "статус президента Асада в долгосрочной перспективе определят сами сирийцы".

Ту же точку зрения высказала и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. По ее словам, отставка Асада больше не является первоочередной целью Вашингтона. У новой администрации Соединенных Штатов иные приоритеты, поэтому оно не сосредотачивается на том, чтобы "избавиться от Асада", заявила постпред в тот же день, 30 марта. Хейли пояснила, что хотя администрация президента Дональда Трампа и считает главу сирийского государства "препятствием" для достижения мира в Сирии, она все же не занимает по отношению к Асаду столь радикальную позицию, как политическое окружение Барака Обамы.

Вашингтон займется поиском долгосрочного политического решения в Сирии вместе с Турцией и другими государствами региона, заявила постпред США при ООН, подчеркнув необходимость ограничить влияние Ирана в этом вопросе.

Политической целью в Сирии предыдущего президента США Барака Обамы была отставка главы сирийского государства Башара Асада. Такую же позицию занимают и лидеры ведущих стран ЕС. Представители сирийской оппозиции изначально требуют лишения Асада всех полномочий и заявляют о том, что не допустят никакого влияния с его стороны на переходный процесс в стране.