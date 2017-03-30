Здание Верховного суда в Каракасе

Верховный суд Венесуэлы лишил парламент страны законодательных полномочий и взял на себя его обязанности на неопределенный срок. Пока Национальная ассамблея пренебрегает действующими законами, ее функции будет выполнять Верховный суд или назначенный им орган, говорится в судебном постановлении, оглашенном вечером в среду, 29 марта.

Верховный суд еще в августе 2016 года пришел к выводу, что оппозиционное большинство в парламенте нарушает действующее законодательство, поскольку привело к присяге трех депутатов, мандаты которых были приостановлены из-за предполагаемых нарушений на выборах. Оппозиция усмотрела в этом судебном решении попытку правительства ограничить ее влияние.

22 марта Верховный суд Венесуэлы уже лишил парламентариев депутатской неприкосновенности, открыв тем самым путь к их уголовному преследованию.

Глубокий внутриполитический конфликт

Данные решения принимались судом на фоне глубокого конфликта между правительством социалистического президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозицией. Оппозиция уже на протяжении многих месяцев добивается референдума об импичменте президента, на которого она возлагает ответственность за тяжелый экономический кризис, усугубившийся из-за резкого падения мировых цен на нефть.

Из-за сильного дефицита предметов первой необходимости в Венесуэле уже неоднократно происходили массовые волнения и грабежи. Президент Мадуро, однако, пока успешно отражает любые попытки оппозиции сместить его с поста главы государства.