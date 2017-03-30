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Топливно-энергетический комплекс
В 2016 году самым активным рынком коммерческой недвижимости стала Германия
17:50 30.03.2017 |
По данным исследования компании Knight Frank, в 2016 году Германия отобрала у Великобритании звание страны с самым активным рынком коммерческой недвижимости в мире. По мнению аналитиков, это произошло благодаря стремительно развивающейся экономике и относительной политической стабильности страны, а также разнообразию местного рынка, пишет Property Magasine.
Примерно 55% от общего объема продаж коммерческой недвижимости в Германии пришлись в 2016 году на семь ключевых городов - Берлин, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Дюссельдорф и Штутгарт. В то же время города «второго эшелона», такие как Лейпциг, привлекли беспрецедентно высокий объем инвестиций (€1 млрд).
Интересно, что свыше 60% инвестиционных сделок в Германии в 2016 году заключили сами немцы. В то же время остается сильным рынок аренды, в Берлине и Мюнхене зафиксирован рост арендных ставок, а во Франкфурте стоимость съемного жиль стабильно высока.
За 2016 год покупатели вложили в коммерческую недвижимость Берлина €5,7 млрд, Франкфурта - €4,7 млрд, Мюнхена - €5,5 млрд.
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