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Топливно-энергетический комплекс
Банк Англии задумался о выпуске купюр с пальмовым маслом
17:40 30.03.2017 |
Новая купюра достоинством в 20 фунтов будет введена в обращение в 2020 году, однако тендер на ее производство пока приостановлен. Как сообщает Би-Би-си, это связано с тем, что после скандала с животными жирами в пятифунтовой купюре Банку Англии предстоит усилить контроль за тем, из чего делаются британские деньги.
Скандал с животными жирами разразился в начале года, когда выяснилось, что Банк Англии использовал их в пятифунтовых купюрах и не довел этот факт до сведения публики.
Значительную долю населения Британии составляют индуисты и сикхи, которым есть мясо животных - а в некоторых случаях и прикасаться к нему - запрещает религия. Возмутились и нерелигиозные вегетарианцы.
Петицию с требованием запретить пятифунтовые банкноты подписало более 100 тысяч человек, однако Банк Англии этого не сделал, хотя и заявил, что "со всей серьезностью" отнесся к этому вопросу. Купюры остались в обращении.
Пальмовое масло может помочь банку избежать нового скандала, однако, решив использовать его, он рискует навлечь на себя гнев защитников окружающей среды: в период с 1998 до 2008 года для производства пальмового масла использовалось 8% вырубаемых дождевых лесов.
Впрочем, как отмечают эксперты, существуют и экологичные источники пальмового масла. В своем заявлении Банк Англии обещает пользоваться только маслом из таких источников, если решение об использовании пальмового масла в купюрах вообще будет принято.
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